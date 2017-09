Una entrata in scena in pompa magna con un antico calesse trainato da un cavallo bianco bardato a festa. È la scena che avevano organizzato per il loro matrimonio due novelli sposini palermitani pronti per il loro sì in chiesa ma appena dopo il loro arrivo davanti al luogo di culto, il povero animale che trasportava la carrozza è improvvisamente stramazzato al suolo, probabilmente in preda alla estenuante fatica. Gli addetti hanno dovuto rimuovergli tutte le redine mentre era disteso ancora su un fianco in strada , non senza difficoltà.

È quando accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso a Borgetto, all’ingresso del paese siciliano, e ora al centro di una accesa contestazione da parte di alcune associazioni animaliste dopo che il video dell'accaduto è stato diffuso online. Per loro infatti il cavallo sarebbe arrivato sfinito perché avrebbe dovuto affrontare una ripida salita con un peso enorme e per di più su una strada scivolosa a causa della pioggia. Per questo il Noita, il Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri annunciando battaglia legale.

"Due giovani sposi decidono di convolare a nozze con una carrozza di 400 kg trainata da un povero cavallo. L'animale per raggiungere la Chiesa è stato costretto a fare una salita ripidissima (unica strada) e scivolosa a causa della pioggia ed arrivato all'ingresso, è stramazzato a terra. Denunceremo i responsabili e li porteremo in Tribunale" ha dichiarato il Presidente dell'associazione, Enrico Rizzi, aggiungendo: "Ho comunque già scritto alle Autorità Locali per chiedere di accertare le condizioni attuali del cavallo, il luogo di detenzione ed anche l'aspetto fiscale del proprietario, visto che immagino abbia ricevuto una lauta compensazione per l'ottimo servizio". L'animale infatti fortunatamente è riuscito a riprendersi e adesso sta bene e ha anche “ripreso servizio”.