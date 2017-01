Orrenda scoperta nelle scorse ore in un tranquilla cittadina danese, nella parte occidentale del Paese. All'interno di un'abitazione isolata di Ulstrup, piccolissimo villaggio non lontano dalla città di Randers, a circa 180 chilometri a nord ovest di Copenaghen, infatti i soccorsi hanno rinvenuto i corpi senza vita di un intero nucleo famigliare composto da sei persone. Il macabro ritrovamento lunedì intorno all'ora di pranzo quando ai servizi di emergenza è arrivata una chiamata che segnalava un pericolo imminente e persone in difficoltà nell'abitazione. Quando i sanitari sono arrivati sul posto con l'ambulanza, però, si sono trovati di fronte solo cadaveri. Per le vittime infatti non c'era più nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatarne la morte avvertendo la polizia.

Come comunicato dalla polizia danese ai media locali, le vittime sono due adulti e quattro bambini, tutti appartenenti allo stesso nucleo famigliare. A compiere la strage, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il padre, un uomo di 45 anni che prima di togliersi la vita ha ucciso la moglie, una donna di 42 anni, e i loro quattro figli di età compresa tra i 3 e i 16 anni. La polizia fin da subito aveva parlato di omicidio escludendo l'ipotesi di un incidente in casa come una fuga di gas, ma non ha voluto chiarire il motivo dietro l'efferato gesto né come le vittime siano state uccise.

"Non possiamo ancora dire con certezza quello che è successo in casa. L'inchiesta in corso e i risultati delle autopsie sui corpi aiuteranno a rispondere meglio ai nostri dubbi" si sono limitati a spiegare gli inquirenti senza fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. I reparti della scientifica sono stati al lavoro per due giorni sul posto per raccogliere ogni minima prova dell'accaduto. L'episodio ha sconvolto la tranquilla comunità locale dove le autorità hanno messo a disposizione supporto psicologico agli amici di scuola delle piccole vittime.