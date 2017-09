in foto: Marianna Loro e Dario Scapin (Facebook).

È di due giovani vite spezzate il bilancio dell'ultimo sabato sera di sangue sulle strada italiane. Marianna Loro, 27 anni, e Dario Scapin, 31, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 settembre a Battaglia Terme, nel Padovano. I due viaggiavano su vetture diverse, che si sono scontrate tra loro. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la Citroen C3 guidata dal ragazzo, che procedeva da Monselice a Battaglia a tutta velocità, abbia sbandato, finendo contro il guardrail e poi nella corsia opposta, centrando una Lancia Y su cui si trovavano quattro amici, tra cui la giovane che è morta sul colpo.

Nella carambola è stata coinvolta anche una quarta auto, un'Alfa 159 che si trovava proprio dietro la Lancia Y. Altre tre persone risultano ferite, ma le loro condizioni sono state stabilizzate dai sanitari del 118 e, trasferiti in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Intanto, le forze dell'ordine di Piove di Sacco giunte sul luogo dell'incidente sono al lavoro per cercare di fare luce sulle cause dello schianto. Alcuni testimoni sono stati già sentiti e hanno confermato la dinamica di quanto accaduto. Al momento c'è solo un dettaglio certo, e cioè l'alta velocità con cui Dario Scapin stava percorrendo la strada che porta a Battaglia nonostante l'asfalto bagnato, che ha fatto perdere aderenza alla vettura, e la scarsa visibilità.