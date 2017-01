Nei prossimi giorni gli amanti dei molluschi faranno bene a prestare la massima attenzione alle ostriche provenienti dal sud della Francia, dove è stata sospesa la commercializzazione a causa della presenza di nanovirus, cioè la causa più comune delle fastidiose gastroenteriti. Il simbolo per eccellenza delle cene romantiche, ricercato soprattutto a ridosso di San Valentino, ha subito un momentaneo stop da parte del prefetto del dipartimento dell'Hérault, nella regione dell'Occitania. Come spiega France3, è stata interrotta la distribuzione di ostriche e anche di cozze della laguna di Thau in seguito a un'intossicazione collettiva dovuta al virus. Tra ottobre e novembre lo stesso sito era stato chiuso a causa dell' Alexandrium, una microalga tossica.

Le ostriche francesi sono quindi stati ritirate dal mercato: ciò nonostante occorre essere molto prudenti quando ci si reca in pescheria e verificare attentamente la provenienza dei molluschi, dal momento che il sistema di allerta comunitario lo ha segnalato fra i prodotti contaminati distribuiti anche in Italia. Naturalmente, viste le frequenti truffe anche ai danni di ristoranti di lusso, è consigliabile chiedere di conoscere esattamente l'origine di queste preziose conchiglie.