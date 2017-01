Omicidio nella notte a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, all’interno di un appartamento di una palazzina a due piani. Il corpo di un uomo, ucciso a coltellate, è stato rinvenuto stamani in un appartamento in via Emanuele Finzi. A scoprire il cadavere è stato il proprietario dell'immobile che ha poi chiamato i carabinieri. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma della stazione di Badia e del Nucleo investigativo, coordinati dal sostituto procuratore Andrea Girlando. Accompagnati dal magistrato di turno, hanno così trovato il cadavere riverso sul pavimento su cui c'erano evidenti tracce ematiche. Il corpo presentava varie ferite di arma da taglio, la vittima sarebbe un 40enne.

Stando a quanto scrive Il Resto Del Carlino, sarebbe stato ucciso a coltellate da G. P., un 68enne pregiudicato con precedenti per droga e spaccio che sta scontando da marzo scorso una pena di due anni di detenzione domiciliari. Gli investigatori hanno interrogato i vicini: l'omicidio dovrebbe essersi verificato attorno alle 4 di notte ed è probabile che, visti i festeggiamenti di Capodanno, qualcuno fosse ancora alzato e abbia potuto sentire o vedere qualcosa di sospetto. La prima ipotesi vagliata dagli inquirenti è quella del furto finito in tragedia.