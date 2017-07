Le Olimpiadi del 2024 e del 2028 si disputeranno rispettivamente a Parigi e Los Angeles. E' questa la decisione del Cio, ovvero il Comitato Olimpico, maturata nel vertice odierno di Losanna. A Lima il prossimo 13 settembre ci sarà la doppia assegnazione ufficiale, in attesa della formalizzazione dell'accordo con le due città candidate i cui progetti sono stati già oggetto di analisi dettagliate. Quasi certamente l'edizione del 2024 andrà in scena nella città della Tour Eiffel, mentre 4 anni dopo si gareggerà oltreoceano. In terra svizzera era presente anche il Presidente della Repubblica francese Macron, mentre Trump ha seguito i lavori a distanza, confermando comunque il suo appoggio.

Niente da fare per Milano e Roma.

Grande delusione per l'Italia e in particolare per Milano, che aveva cullato il sogno di ospitare le Olimpiadi e anche quello di Napoli, alimentato da Matteo Renzi. Ora le città italiane potranno presentare una candidatura solo per l'edizione del 2032. Proprio il segretario del Pd, in un'intervista a Radio Kiss Kiss, stamane ha dichiarato: "Ruffiana la proposta delle Olimpiadi a Napoli? Posson dirmi tutto ma non riesco a lisciare il pelo, anzi se fossi meno tranchant nei rapporti a volte sarebbe meglio. Avendo fatto il sindaco, dico che Napoli ha tutte le condizioni per avere un progetto pluriennale davanti, quello che serve è un progetto complessivo. Un'esperienza analoga a quella di Napoli l'ha avuta Barcellona che con le Olimpiadi ha avuto una crescita strepitosa e oggi è uno dei riferimenti in Europa. La candidatura sarebbe per il 2028 o per il 2032, ma decide il Coni. A Roma ci hanno fatto fare una figuraccia. Aver detto no alle Olimpiadi è stato un errore clamoroso".

Appuntamento ai Giochi invernali?

Sfumato dunque il sogno milanese e partenopeo per il 2024 e 2028, potrebbe esserci uno spiraglio per le Olimpiadi invernali. A tal proposito nel 2019, il congresso del Cio che assegnerà i Giochi invernali del 2026 si terrà proprio a Milano. Una situazione che gli organizzatori del Belpaese potrebbero sfruttare per riportare da noi la kermesse dopo Torino 2006.