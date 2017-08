in foto: Rosanna Murello, 39 anni (Facebook).

Ancora un incidente a insanguinare il sabato sera sulle strade italiane. È successo a Noventa Vicentina, sulla strada che collega il centro con la frazione di Caselle, in provincia di Vicenza, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in via di accertamento. Tragico il bilancio: nell'impatto una donna di 39 anni, Rosanna Murello, è morta, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, lo scontro sarebbe avvenuto in un tratto rettilineo quando una Toyota Yaris, guidata dalla vittima, che ne ha forse perso il controllo dopo aver effettuato una curva pericolosa, e una Bmw 320 con a bordo una coppia, di 51 e 52 anni di Santa Margherita d'Adige, si sono tamponate violentemente.

Ad avere la peggio è stata proprio Rosanna, la cui auto si è capovolta dopo l'urto, rimanendo in mezzo alla carreggiata: per lei, che era rimasta incastrata tra le lamiere, non c'è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo. Inutile si è rivelato anche l'intervento dei vigili del fuoco di Lonigo, che con le cesoie hanno tagliato le lamiere, ma la squadra sul posto ha dovuto attendere il nulla osta del magistrato per estrarre l'automobilista deceduta. La coppia a bordo della Bmw è rimasta ferita in maniera grave e poi trasportata con le ambulanze all'ospedale, ma entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

La vittima, Rosanna Murello, residente in provincia di Udine, era una famosa illustratrice. Dopo aver conseguito il diploma all'Istituto Statale d'Arte "Sello" della città friulana, aveva partecipato a numerose mostre e concorsi, prima di fondare nel 2000 Fresh*Lab, un laboratorio creativo e contenitore di una serie di collaborazioni anche a livello internazionale.