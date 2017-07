in foto: Diramatore Vigevano (Immagine di repertorio – Wikipedia).

Tragedia a Novara, Piemonte. Un bambino di soli due anni, di nome Norman, è morto questo pomeriggio dopo essere annegato nelle acque del diramatore Vigevano, un grande canale artificiale che scorre al confine tra il Piemonte e il Pavese. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Stando alle prime informazioni giunte dalle forze dell'ordine, il piccolo si sarebbe allontanato dalla madre, che abita a Galliate, nei pressi del luogo dell'incidente, e sarebbe scivolato in acqua. La corrente lo avrebbe poi trascinato per alcuni metri senza che nessuno se ne accorgesse. Il corpo del piccolo è stato, infatti, recuperato qualche metro più avanti, nel comune di Romentino.

A dare l'allarme sarebbe stata proprio la madre. "Purtroppo non ce l'ha fatta il piccolo Norman, 2 anni, disgraziatamente caduto nel diramatore Vigevano all’altezza del Varallino – ha scritto su Facebook il sindaco del piccolo comune piemontese dove si è consumata la tragedia -. Il corpicino è stato ritrovato esanime a Romentino. Grazie ai vigili urbani, ai carabinieri, all’associazione nazionale carabinieri, alla Protezione civile, alla Croce Rossa e a tutti i volontari che si sono prodigati questa mattina nelle ricerche. Che riposi in pace".