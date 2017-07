Neppure quest’anno papa Francesco andrà in vacanza. Il pontefice argentino si riposerà nella sua residenza abituale, casa Santa Marta, in Vaticano, sospendendo tutte le udienze pubbliche e private per qualche settimana. E basta. Il suo è uno stile molto diverso da quello dei suoi predecessori. Da secoli, i Papi in estate si trasferivano nella residenza di Castel Gandolfo, a pochi chilometri da Roma, dove passavano qualche settimana in totale tranquillità.

Papa Bergoglio, però, a Castel Gandolfo non ci ha mai messo piede, per la disperazione degli albergatori e dei commercianti nella zona, che proprio nei giorni della visita papale vedevano schizzare alle stelle i propri affari. Per venire incontro alle loro proteste, il Papa aveva dato mandato di trasformare la residenza in un museo, ma non è di certo la stessa cosa. Sono state, dunque, cancellate anche le visite in montagna per sciare (come faceva spesso e volentieri Giovanni Paolo II, che spesso partiva in incognito facendo trapelare la notizia solo a pochissimi collaboratori) o solo per passeggiare (attività che tanto rilassava Benedetto XVI, a cui piaceva parecchio camminare sui monti della Valle d’Aosta).

Papa Francesco, invece, non si muoverà dal Vaticano per il quinto anno di fila. Potrà stare di certo più tranquillo del solito, visto che in estate Casa Santa Marta si svuota completamente. Tutti gli impegni quotidiani saranno cancellati da fine luglio ad inizio settembre e Bergoglio potrà dedicarsi maggiormente alla preghiera e alla lettura, oltre che a rilassarsi. Sarà temporaneamente sospesa anche la messa delle 7 del mattino, così il pontefice potrà dormire un poco in più. L’unica attività che resterà inalterata è l’Angelus domenicale, che continuerà ad essere recitato dalla consueta finestra del palazzo vaticano a mezzogiorno.

Per Francesco non andare in vacanza è una abitudine e non solo da quando vive a Roma. Neppure quando era arcivescovo a Buenos Aires era solito lasciare la città, mentre quando era piccolo e viveva in famiglia non poteva farlo perché i suoi non erano affatto ricchi e non avevano un’automobile per spostarsi. Anche il pontefice emerito Benedetto XVI non si muoverà da Roma: resterà nella sua residenza, la Mater Ecclesia e, al massimo, se non ci sarà troppa afa, si concederà qualche passeggiata negli amati giardini vaticani.