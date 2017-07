Erano le 7 e 15 di martedì scorso, l'11 luglio, quando una bellissima bambina appena nata è stata trovata a pochi metri da una fermata di bus a Towyn, nel Galles del Nord: dopo giorni di ricerche della mamma, che non si è ancora fatta viva, la polizia ha pubblicato delle immagini della piccola sperando che la donna decida finalmente di farsi viva, o che qualcuno che ne è in grado possa fornire informazioni utili alla sua ricerca. Per il momento, tuttavia, non è accaduto ancora nulla: non è escluso che la madre possa aver deciso di sbarazzarsi per sempre della figlia, così le autorità si stanno ponendo il problema del nome. Come chiamarla? E chi vorrà prendersi cura di lei?

Intanto gli agenti hanno dichiarato di essere molto allarmati per la salute della madre e l’hanno invitata a farsi avanti. In un video, l’ostetrica Louise che lavora all’ospedale di Glan Clwyd ha detto: “Vorremmo che la mamma sapesse che sua figlia sta davvero bene e sta facendo buoni progressi qui all’ospedale di Glan Clwyd. Se qualcuno ha qualsiasi informazione, contatti la polizia". Helen Douglas, portavoce della polizia del Galles del Nord ha aggiunto: “Noi crediamo che se hai lasciato tua figlia in una pensilina di autobus volevi che venisse ritrovata e per questo è importante che tu sappia che tua figlia sta facendo progressi”.