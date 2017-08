Tragedia in Friuli, cittadino britannico muore precipitando con il parapendio. E' successo ieri a Montemaggiore di Taipana, in provincia di Udine. La vittima aveva 55 anni, e stava praticando il parapendio con un gruppo di sportivi. L'escursione è partita da Caporetto in Slovenia, e l'uomo è precipitato intorno alle 15:30: la sua vela si sarebbe avvolta su se stessa, e il turista è caduto nel vuoto, schiantandosi al suolo. Sarebbe caduto in una zona di fitta vegetazione, e in un primo momento non si sapeve se si trattasse di un'area italiana o slovena. I traumi riportati sarebbero stati fatali. Un altro cittadino britannico, che ha assistito all'incidente, ha dato l'allarme e ha chiamato le autorità: sul posto è arrivato un elicottero della centrale operativa di Udine, che che trasportava un medico e un tecnico. Per la ricerca e il recupero si sono attivate anche le squadre del Soccorso alpino sloveno e la Guardia di Finanza di Tolmezzo. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.