È morto all’età di 83 anni Manuel Noriega, generale, presidente e dittatore di Panama negli anni ’80, tra il 1983 e il 1989. Da tempo malato di tumore, Noriega ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita in carcere a Panama dove stava scontando una condanna per omicidio. A dare notizia del suo decesso è stata la segreteria di Stato. “Con la morte di Noriega si chiude un capitolo della nostra storia. I suoi figli e la sua famiglia ora meritano un funerale in pace”, ha scritto in un tweet il presidente Varela. L'ex dittatore panamense era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso sette marzo ed era stato sottoposto a un intervento per rimuovere un tumore benigno al cervello. L’operazione, avvenuta presso l’ospedale pubblico Santo Tomas a Panama, inizialmente era andata bene ma in seguito si era prodotta un’emorragia ed era stata necessaria una seconda operazione.

Manuel Noriega alleato e poi nemico dell’America – Manuel Noriega fu inizialmente un forte alleato degli Stati Uniti e salì al potere sostenuto da Washington. Poi negli anni ‘80 perse il sostegno degli Stati Uniti anche per le violazioni contro i diritti umani e per il ruolo centrale nel narcotraffico, che lo vide collaborare con trafficanti come Pablo Escobar. Fu quindi rovesciato e catturato dalle forze americane con un'invasione del Paese. Fu portato negli Stati Uniti, processato per traffico di droga, e finì in carcere nel 1992 con una condanna a 40 anni. Condannato anche in Francia per riciclaggio e poi tornato dietro le sbarre a Panama nel 2011, lo scorso gennaio era uscito dal carcere in vista dell’operazione che avrebbe dovuto subire per il tumore al cervello. Le autorità gli avevano concesso un periodo di domiciliari per sottoporsi all'intervento.