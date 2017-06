Il mondo della letteratura europea dice addio ad un altro dei suoi rappresentanti. È morto nelle scorse ore lo scrittore spagnolo Juan Goytisolo, esule anti-franchista e vincitore del Premio Cervantes, il più importante riconoscimento letterario di lingua spagnola. Juan Goytisolo è morto domenica all'età di 86 anni nella sua casa di Marrakech, in Marocco, dove si era trasferito da tempo. L'annuncio della scomparsa del grande romanziere, che scelse la via volontaria dell'esilio durante il regime franchista, è stato dato dall'agenzia letteraria Balcells. Nato il 6 gennaio del 1931 Goytisolo aveva sofferto problemi di salute negli ultimi mesi che si erano aggravato sempre di più fino a costringerlo ad utilizzare una sedia a rotelle.

Oltre al Premio Cervantes nel 2014, considerato il Premio Nobel per la letteratura ispanica, lo scrittore ha vinto nel sua carriera molti premi tra cui il Premio Nazionale delle Lettere spagnole nel 2008 e il Premio Juan Rulfo per la letteratura latino-americano nel 2004. Nato a Barcellona, ha pubblicato il primo libro a 25 anni, a Parigi, dove ha risieduto per lunghi anni dopo la messa al bando dei suoi scritti. In Francia ha approfondito il tema dell'immigrazione diventando anche un profondo conoscitore della cultura musulmana.

Goytisolo è autore di oltre venti romanzi e di racconti. Tra i suoi titoli tradotti in italiano troviamo: Lutto in paradiso (Feltrinelli, 1959), La risacca (Feltrinelli, 1961), L’isola (Einaudi, 1964), Don Julián (Editori Riuniti, 1977), Oltre il sipario (L’Ancora del Mediterraneo, 2004), Le settimane del giardino (Einaudi, 2004), Karl Marx Show (Cargo, 2005), Paesaggi dopo la battaglia (Cargo, 2009), Esiliato di qua e di là. La vita postuma del Mostro del Sentier (Mimesis, 2014). Nel corso del sua vita passata sempre da esule Goytisolo è stato anche corrispondente di guerra per El Pais.