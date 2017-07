Giornata memorabile per l'Italia nei Mondiali di Nuoto a Budapest. Dopo la splendida vittoria di Federica Pellegrini trionfa a sorpresa, e con pieno merito, il livornese Gabriele Detti negli 800 metri stile libero che ha preceduto il polacco Wojdak e il favoritissimo Gregorio Paltrinieri, che ha mancato il quarto successo consecutivo nelle gare di lunga durata. Ha deluso il cinese Sun Yang, oro nei 400. A caldo Detti ha detto poche parole: "Sono più che felice". Mentre Paltrinieri ha provato a mascherare la delusione dichiarando: "Per me è stata una gara dura, però lui ha fatto tutto bene, io mi sono trovato in difficoltà alla fine. Sono contento di essere sul podio con Gabriele".

L'impresa di Detti.

Negli ultimi anni il forte livornese ha vissuto all'ombra dell'amico Paltrinieri, che fino ad oggi lo aveva sempre battuto. Gli 800 stile avevano due favoriti: Paltrinieri e il cinese Sun Yang, che però fin dall'inizio fa capire di non essere in giornata. Greg parte male, ma riesce poi a riprendere Wojdak, velocissimo nelle batterie. I due nuotano letterlamente fianco a fianco per centinaia di metri. A tratti davanti c'è l'azzurro per pochi millesimi, poi davanti c'è il polacco. Detti resta a meno di un decimo dai due fino ai 750 metri. L'ultima frazione è favolosa per Detti che cambia passo, accelera e supera i due contendenti. Oro meraviglioso per il livornese, secondo posto di Wojdak e terzo per Paltrinieri.

2a medaglia per Detti ai Mondiali di Budapest.

Questa è la decima medaglia per Detti tra Mondiali, Europei e Olimpiadi, ma è solo la seconda medaglia d'oro per il ventiduenne nuotatore che davanti a tutti era arrivato solamente nei 400 stile degli Europei di Londra del 2016. Negli 800 stile agli Europei aveva ottenuto un argento e un bronzo, mentre alle Olimpiadi di Rio aveva conquistato due medaglia di bronzo nei 400 e nei 1500. In questa edizione dei Mondiali Detti aveva ottenuto uno splendido terzo posto nei 400 stile libero.