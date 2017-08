Il codice di condotta per le Ong che si occupano di salvare i migranti nel Mar Mediterraneo continua a far discutere. Dopo il rifiuto opposto da alcune organizzazioni non governative, anche all'interno del governo Gentiloni si sta consumando un vero e proprio strappo: da una parte il ministro dell'Interno Marco Minniti, ideatore e fervente sostenitore delle nuove regole di condotta per le Ong, dall'altra parte il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, assolutamente contrario alla chiusura dei porti italiani alle navi delle organizzazioni che la scorsa settimana si sono rifiutate di siglare il nuovo protocollo d'intesa. Nel mezzo, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni cerca di mediare e di neutralizzare sul nascere le polemiche politiche e mediatiche. Il vero e proprio casus belli che ha portato alla contrapposizione tra i titolari dei due ministeri competenti è stato il trasbordo di 127 migranti, salvati in acque internazionali dalla Vos Prudence di Medici Senza Frontiere (tra le Ong che non hanno accettato di firmare il codice di condotta elaborato da Minniti, ndr) sulle navi della Guardia costiera e il conseguente approdo dei richiedenti asilo a Lampedusa.

Nella giornata di ieri, inoltre, dalle pagine de La Stampa e del Secolo XIX, il viceministro degli Esteri Mario Giro ha duramente attaccato il ministro Minniti: "Riportare i migranti in Libia, in questo momento, vuol dire riportarli all’inferno", ha sostenuto Giro, chiedendo all'esecutivo di fare molta attenzione alle richieste avanzate alle autorità italiane e libiche impegnate nei soccorsi nel Mar Mediterraneo. Stando a indiscrezioni, l'intervista concessa dal viceministro Giro ha contribuito ad allargare la spaccatura nel governo, tanto da costringere il presidente Gentiloni a intervenire per sedare la polemica, nel tentativo di trovare una quadra tra le due posizioni contrapposte.

Secondo Giro, e secondo anche il ministro dei Trasporti Delrio, quella di Minniti sarebbe una linea fin troppo dura, una presa di posizione che anziché risolvere le problematiche derivanti dall'operazione Triton e dall'accoglienza dei migranti sul territorio italiano in assenza di un reale aiuto europeo, potrebbe provocare ancor più difficoltà nella gestione del fenomeno migratorio. Come già anticipato, non è solo il viceministro degli Esteri ad avanzare dubbi in merito al piano Minniti: per quanto riguarda la questione relativa alla chiusura dei porti alle Ong che non hanno firmato il nuovo codice di condotta, il ministro dei Trasporti Delrio ha già più volte ribadito pubblicamente la propria contrarietà. Delrio e il viceministro Giro sono sostenuti da molti esponenti governativi e parlamentari dell'area cattolica e della minoranza dem del partito di maggioranza del Governo, dunque la spaccatura evidenziata attraverso l'intervista della discordia sarebbe molto più profonda rispetto a quanto potrebbe sembrare a prima vista.