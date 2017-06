Come ampiamente preannunciato dagli esperti meteo, il caldo anticiclone Giuda ha lasciato posto al bollente anticiclone Caronte. Il “traghettatore infernale” che ci trainerà nel cuore dell’estate trasporta masse d'aria dal deserto libico-algerino verso la penisola facendo schizzare la colonnina di mercurio. Continuano a salire dunque le temperature che, per questo mese di giugno, raggiungeranno valori record. Giugno 2017 – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – diventerà infatti il più caldo mai registrato da 150 anni a questa parte, ossia da quando si effettuano le rilevazioni. L’ultimo weekend di giugno sarà quindi bollente. In queste ore il caldo si fa sentire soprattutto al Nord, dove i valori termici saranno in crescita costante fino a raggiungere i 38-40 gradi nel corso del fine settimana. In particolare la zona più bollente resta la Pianura Padana, ma temperature record si registreranno anche in zone tra il Modenese, il Mantovano e il Ferrarese occidentale, dove la colonnina di mercurio potrebbe superare i 40 gradi.

Caldo record nel weekend – Domani, sabato 24 giugno, previsto anche qualche raro acquazzone pomeridiano sui rilievi dell'alto Adige e sul Bellunese. Domenica 25 giugno super-caldo e tanto sole con Caronte che manterrà valori sui 36-39 gradi sulla Pianura Padana, sul medio Tirreno, Sardegna, Puglia. Si prevedono temporali sparsi sull'arco alpino. Per il momento le temperature restano leggermente inferiori di qualche grado al Centro-Sud rispetto al Nord. I valori nelle città principali del Centro toccheranno infatti i 33-34 gradi, ma sulle Marche, specie tra Pesarese e Anconetano potrebbero salire sopra i 36-37 gradi. Anche al Sud, eccetto nel Foggiano dove la media sarà di 37-38 gradi, farà leggermente meno caldo rispetto al Nord. Ma a fine mese il Sud Italia galopperà verso temperature vicine ai 44 gradi.