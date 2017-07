Quello che sta per arrivare sarà un weekend, l’ultimo del mese di luglio 2017, segnato da temperature in graduale aumento. La circolazione depressionaria che ha interessato nei giorni scorsi molte regioni a suon di temporali e grandinate ormai si è allontanata verso Oriente e ora la pressione di nuovo in rinforzo con l'anticiclone Caronte. E se l'anticiclone Caronte ha portato caldo intenso e punte di 40 gradi diffusi al Sud, a partire da lunedì tocca a Lucifero portare un caldo africano sulla penisola. I 40 gradi si potrebbero toccare anche al Centro e al Nord-Italia.

Previsioni meteo weekend – Per quanto riguarda il weekend che sta per arrivare, gli esperti del sito ilmeteo.it segnalano per oggi, venerdì 28 luglio, condizioni di sole prevalente ovunque mentre domani – sabato 29 luglio – è previsto un lieve cedimento di Caronte al Nord. Passaggio temporalesco dal pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia occidentale e in nottata anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Qualche temporale arriverà domenica 30 luglio sulle Alpi, sparso sul Piemonte, Bellunese e qualche piovasco sul Veronese. Altrove invece sarà soleggiato.

Con Lucifero le temperature schizzeranno ancora più in alto – Le temperature, come si diceva, già a partire da questo ultimo weekend di luglio sono in lento ma graduale aumento ovunque. E a partire da lunedì 31 luglio e soprattutto dal primo agosto il caldo sulla penisola sarà “infernale” con l’arrivo di Lucifero. La bolla calda africana che sarà diretta verso l'Italia riuscirà a portare le temperature massime fino a 41 gradi al Centro e al Nord, poi il caldo infernale si porterà anche al Sud. La capitale Roma potrebbe sfiorare i 39 gradi, stesse temperature si registreranno in città come Firenze e altre del Centro. Bologna, Rovigo, Ferrara e molte località della Pianura Padana centro-orientale supereranno i 41 gradi.