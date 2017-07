Si è dato alla fuga dopo aver scippato un'anziana, ma è stato fermato da un passante di nazionalità nigeriana in sella a una bici, che ha inseguito e immobilizzato il ladro fino all'arrivo della polizia. E' accaduto domenica sera nel centro di Mestre, dove un 27enne è stato arrestato dagli uomini del commissariato. Il giovane ladruncolo aveva scelto con cura la vittima di turno, ma non aveva fatto i conti con i possibili inconvenienti durante la fuga.

A rivelarsi decisivo, come detto, è stato l’intervento del nigeriano che appena udite le grida della signora si è precipitato in suo soccorso inseguendo il ladro fino a fermarlo, in attesa dell’intervento della polizia. Lo scippo è avvenuto in via Silvio Trentin, mentre l'anziana donna stava camminando lungo la strada. A un certo punto si è sentita strappare la borsetta dalle mani dal giovane, che subito dopo è scappato imboccando via Col di Lana.

A poca distanza da dove è avvenuto il fatto un giovane africano stava pedalando in sella alla sua bicicletta: quando ha capito che era appena successo ha accelerato e con poche pedalate si è letteralmente fiondato sul ladruncolo bloccandolo a terra. Dopodiché sono scattate le manette. Il bottino, costituito da 10 euro, un cellulare e i documenti personali, è stato interamente restituito all'ottantenne. Il malvivente, al termine di un processo per direttissima, è stato condannato a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e a 440 euro di multa.