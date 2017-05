Muore a causa della meningite a poche settimane di vita. Arriva dal Regno Unito la drammatica storia di Austin Baker, un bambino nato il 24 marzo scorso e deceduto, dopo poche settimane di vita, a causa di una malattia scoperta quando era ormai troppo tardi. Sono stati i genitori del piccolo, la trentenne Adele Gregory e il trentasettenne Mark Baker, a raccontare la tragica storia del figlioletto al Mirror. La mamma e il papà hanno raccontato di aver desiderato tanto il piccolo Austin, frutto di una gravidanza arrivata dopo un doloroso aborto spontaneo. Austin, nato in buone condizioni di salute, era stato accolto a casa dai suoi due fratellini Tristan e Nilah, entrambi eccitati per il nuovo arrivato.

Il piccolo era stato portato a casa in buone condizioni di salute – Sembrava star bene tanto che i suoi genitori hanno detto di non aver avuto alcun sospetto della malattia. “Mangiava, aveva le guance paffute, non aveva nemmeno la febbre”, ha detto la mamma disperata per la scomparsa del figlioletto. I genitori hanno raccontato di aver portato il bambino in ospedale il 14 aprile scorso e lì, dopo diversi esami, i medici hanno diagnosticato la meningite. Il piccolo Austin è stato immediatamente ricoverato e intubato ma dopo poco medici e familiari hanno capito non c’era nulla da fare per salvarlo. Dopo la tragica scomparsa del piccolo, la coppia ha detto di cercare di andare avanti soprattutto per gli altri due figli di tre e quattro anni e ha aggiunto di pensare di creare un’associazione benefica in memoria del bambino.