Tre vandali a casa Corona. Lo scrittore Mauro Corona, che vive e lavora nelle sue zone di montagna, tra Erto e Casso, in provincia di Pordenone, stava riposando nel suo studio quando degli ignoti vandali hanno preso la scultura in bronzo che si trovava di fronte il suo studio e hanno mandato in frantumi la vetrata della bottega. La storia, riferita ieri dal Gazzettino, sarebbe avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. A quanto pare, lo scrittore stava riposando nel suo studio, ma dopo l'atto di vandalismo si è subito messo all'inseguimento dei vandali con un'accetta tra le mani. Sempre il Gazzettino riferisce

Se li avessi presi ci sarebbero stati tre morti. Li ho rincorsi ed ero armato, ringrazio Sant'Antonio per non essere riuscito a raggiungerli, perché li avrei ammazzati senza pietà.

Le forze dell'ordine stanno vagliano le immagini dei filmati provenienti dalle telecamere di video-sorveglianza, molto probabilmente infatti una telecamera avrebbe aver inquadrato i vandali proprio mentre lanciano la scultura sulla vetrata. Non è il primo episodio di vandalismo che riguarda questa zona. Mauro Corona, sul punto, non l'avrebbe mandata a dire come al solito.