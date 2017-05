Aveva cacciato di casa il marito sostenendo di essere stata maltrattata, ma davanti al giudice le cose non sono finite come la donna si aspettava. Appare insolita la sentenza giunta dalle stanze del Tribunale di Marsala, in provincia di Trapani, dove un giudice ha affidato al padre i quattro figli minorenni di una coppia già separata. I minori sono stati ascoltati più volte, smentendo le violenze denunciate dalla madre, in quanto il padre non era mai stato violento, e arrivando finanche a sostenere che, invece, fosse accaduto il contrario.

“La madre è stata costretta a lasciare la casa familiare”, ha spiegato l’avvocato Laura Errera, legale dell’uomo, considerato che i figli hanno reso chiaro “il desiderio di vivere con il padre”. La donna è stata anche condannata a pagare il mantenimento al marito e ai figli. La sentenza dimostra che, quando è necessario scegliere a chi affidare la progenie di una coppia sposata, la giurisprudenza non è più portata a scegliere sempre e comunque la madre, ma tende a valutare caso per caso.