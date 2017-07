Karen e Ed sono una coppia irlandese a cui unione ha generato tre bellissimi bambini, Keeva (10 anni), Finn (8 anni) e Erin (4 anni). Una famiglia bellissima che però è stata letteralmente devastata dalla notizia secondo cui madre e padre avrebbero pochi mesi di vita. I medici hanno infatti diagnosticato a entrambi un cancro terminale. Come spiega il Mirror, Karen Stewart (36 anni) aveva sofferto per un neuroblastoma (una particolare forma di tumore che attacca il sistema nervoso) nel periodo dell’adolescenza. Grazie ai duri cicli di terapia, era riuscita a sconfiggere quel male all’età di 20 anni e da allora la sua vita è cambiata in meglio. Ma solo per un decennio: quattro anni fa le è stato diagnosticano nuovamente un tumore. Karen poteva contare solo su Ed, oltre che i suoi piccoli. Ma lo scorso maggio è arrivata la notizia che ha sconvolto la sua vita: il marito è affetto da un cancro terminale al pancreas e gli restano pochi mesi di vita.

Una pagina per raccogliere fondi per i tre figli di Ed e Karen.

Il primo pensiero della coppia è stato per i loro tre figli: troppo piccoli per gestire una simile tragedia come potrebbe essere quella della perdita di entrambi in genitori. Per questo i loro amici hanno creato una pagina GoFundMe, in modo da raccogliere fondi per aiutare Karen e Ed e i tre bambini. "L'obiettivo del fondo è contribuire a raccogliere un po' di soldi affinché Karen e Ed possano costruire tanti bei ricordi con i figli" spiegano. In un intervista esclusiva con ‘RSVP Magazine’, Karen ha colto l’occasione per sensibilizzare tutti al problema delle malattie terminali: “Se avete dolore controllatevi, se avete un bozzo controllatelo. Potrebbe essere nulla, ma potrebbe essere benissimo qualcosa”. La donna ha spiegato che il marito sentiva da tempo dolore allo stomaco, ma ha sempre trascurato quelli che poi si sarebbero rivelati i sintomi di un male terribile.