Tra le 22 vittime dell’attentato di Manchester c’è anche la 15enne Olivia Campbell, una delle più giovani a cadere all’Arena dopo il concerto di Ariana Grande. La teenager era andata a vedere la popstar con il suo migliore amico, e si stava divertendo molto: come ha scritto al suo fidanzato, Lewis Brierley amato, nell'ultimo messaggio inviatogli : "Mi sto divertendo così tanto". Su Facebook, Lewis ha scritto: "La amavo così tanto da assicurarmi di mandarle ogni sera un messaggio per farle sapere quanto fosse importante per me e spero lei abbia sempre saputo che ero convinto di ogni singola parola".

Anche sua madre, Charlotte, ha reso omaggio alla figlia su Facebook. Ha scritto: "RIP mia preziosa Olivia. Sei andata via troppo presto. Vai a cantare con gli angeli e continua a sorridere, la mamma ti ama così tanto".

La donna aveva provato a ritrovarla in tutti modi nelle angoscianti ora dopo la notizia dell’attacco kamikaze, anche attraverso una campagna sui social network con l'hashtag #FindOlivia. Il patrigno di Olivia, Paul Hodgson, ha raccontato al Manchester Evening News del momento in cui ha dato la notizia della morte di Olivia alla madre. "Avevo chiesto ai soccorritori di chiamarmi, non volevo che informassero direttamente la madre. Quando l’ho detto a Charlotte è stato drammatico. Lei non voleva crederci, mi ha dato del bugiardo e quasi mi ha colpito con pugno, ho dovuto tenerla stretta a me per diversi minuti, prima che rinsavisse” ha spiegato l’uomo.