Tra i sopravvissuti dello sbarco a Lampedusa di domenica scorsa c’è anche lui. È un neonato, ancora troppo piccolo per comprendere quello che sta succedendo, ma già abbastanza forte da sopravvivere ad una traversata dove ancora troppi trovano la morte. La madre, però, non ce l’ha fatta: la donna è morta di parto su una spiaggia libica mentre attendeva di imbarcarsi sul gommone diretto verso l'Italia con la sua famiglia.

Il padre ha dovuto farsi forza e portare con sé solo il piccolo. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano insieme ad altri 500 migranti è stata recuperati dalla nave della ong spagnola Open Arms nel Canale di Sicilia la scorsa domenica. In seguito, il neonato è salito col padre, insieme ad altri 300 di loro, sulla Prudence di Medici Senza Frontiere. Arrivato sulle coste italiane, il piccolo è stato immediatamente trasportato in elisoccorso ad Agrigento per una crisi respiratoria, ma dovrebbe essere fuori pericolo. La storia è stata raccontata da alcuni migranti a Lampedusa.