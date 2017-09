E' pesante il bilancio del maltempo che da ieri sera si è abbattuto in Toscana, tra Pisa e Livorno, dove un lungo temporale con forti raffiche di vento si è abbattuto su tutta la costa causando anche cinque morti: quattro corpi ormai senza vita sono stati trovati a Livorno, mentre un altro nella zona di Montenero. A renderlo noto sono state le autorità sanitarie.

Maltempo, situazione critica tra Pisa e Livorno.

La situazione, come scrive il Tirreno, è apparsa preoccupante soprattutto a Pisa e Livorno: nella prima città sono state registrate frate e smottamenti, e persino il cedimento di una porzione di tetto di un palazzo. La zona di marina di Pisa si è allagata con le strade non percorribili e la caduta di alberi e rami. A Pisa tutti sottopassi sono stati chiusi e in non pochi di questi le automobili sono state bloccate dall'acqua alta. Intorno alle 6 di stamattina un gruppo di soccorritori è intervenuto per trarre in salvo 4 ragazze che erano rimasti in panne nel sottopasso allagato rifugiandosi sul tetto dell'auto.

Situazione preoccupante anche a Livorno, dove la scorsa notte il vento ha soffiato fortissimo e la città si è svegliata con strade allagate e auto spostate dalle forti raffiche. La situazione appare decisamente critica nei quartieri Ardenza, Montenero e Collinaia a causa dell'esondazione di alcuni dei torrenti cittadini. Decine di persone sono state sfollate nel quartiere di Salviano, mentre a Quercianella – nei pressi della stazione – si è registrata una frana che ha interessato l'Aurelia ed è stato evacuato un campeggio. Il trasporto pubblico urbano è stato interrotto per le condizioni della viabilità. Il sindaco Nogarin si è detto molto preoccupato: "Situazione molto problematica, critica, spero non sia un disastro": Anche i vicini comuni di Stagno e Collesalvetti sono finiti sott'acqua con disagi per la circolazione. All'altezza di Vicarello, hanno fatto sapere i vigili del fuoco, è stata chiusa la superstrada Firenze-Pisa-Livorno per allagamento.