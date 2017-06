Paura a Londra, dove la famosa ruota panoramica, chiamata London Eye, è stata evacuata dopo la segnalazione da parte di una passante di una presunta bomba della Seconda Guerra Mondiale nel vicino fiume Tamigi. Stando a quanto riporta la stampa britannica, turisti e curiosi sono stati fatti uscire dalla struttura alle 10:30 ora locale, le 11:30 in Italia. Le autorità hanno così chiuso al pubblico anche il vicino Waterloo Pier, che poi è stato riaperto. La polizia sta esaminando l'oggetto segnalato e per ora non ci sono conferme che si tratti di un residuo bellico.