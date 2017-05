Una giovane di venti anni è rimasta uccisa venerdì sera nella zona di Kilburn, nel nord-ovest della capitale inglese. Si chiamava Mohanna Abdhou e, come ricostruiscono i media britannici, a spararle sono stati due uomini in bicicletta. La ragazza, che secondo quanto si legge sui tabloid inglesi era nota anche come Montana, è morta praticamente subito dopo essere stata raggiunta da un solo proiettile. Inutile il tentativo dei soccorritori giunti sul posto di salvarle la vita. La giovane aveva approfittato della serata calda per fare una passeggiata con gli amici e, quando è finita nel mezzo di questa sparatoria, era in piedi in strada nei pressi di un parco giochi di una scuola.

La polizia ha chiesto a eventuali testimoni di farsi avanti – “È stato un vile attacco contro una giovane donna che era fuori per godersi il caldo insieme ai suoi amici”, ha commentato un portavoce della polizia. Le due persone che hanno sparato contro Mohanna sono state descritte come due uomini di corporatura media vestiti con abiti scuri e col volto coperto. I residenti della zona di Londra dove è avvenuta la sparatoria e gli amici della vittima sono sotto choc. La polizia ha lanciato un appello a loro e a tutti i possibili testimoni per aiutare a trovare le persone responsabili del delitto: “Anche il più piccolo contributo potrebbe essere decisivo, chiediamo a chi era presente nella zona di collaborare. Ci sono persone pericolose ancora libere e dobbiamo fare giustizia per una giovane vita portata via in modo inspiegabile”.