"Tornerò appena possibile nello stesso ristorante per finire il mio pasto, pagare il conto e dare poi una doppia mancia ai camerieri", è la promessa che una delle persone coinvolte nei tragici fatti di Londra ha fatto pubblicamente alle emittenti locali per ribadire che la cittadinanza londinese non si arrederà alla minaccia terroristica e continuerà a uscire nei bar e locali della metropoli. "Queste persone non possono vincere, questa è la città migliore del mondo e non lascerò che gli attacchi di questi terroristi barbari e codardi mi cambino" ha dichiarato il 33enne Richard Angell che stava godendosi una serata con gli amici in un locale del Borough Market quando è stato costretto a scappare per l'attentato che ha causato 7 motti e decine di feriti

Esaltando il lavoro dei servizi di emergenza l'uomo ha descritto quei drammatici moneti che ha vissuto. "Dopo l'allarme un cameriere si è assicurato che la porta fosse chiusa, fuori ho visto persone in fuga e altre che stavano scaraventando tavoli, sedie e tutto ciò che poteva per colpire i terroristi. Un ragazzo col sangue al suo collo o sul petto ha chiesto di aprire ed è entrato. Poi è arrivata la polizia, abbiamo sentito spari, poi sono andati via. Solo 30 minuti dopo hanno iniziato ad evacuarci". "Questi terroristi non vinceranno, non ci faranno cambiare il nostro modo di vivere. Ci piace uscire e bere gin e tonics e chiacchierare con gli amici. Borough Market è una delle migliori zone di Londra e non la rovineranno" ha concluso il 33enne