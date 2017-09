Attimi di paura nelle scorse ore in un cento commerciale di Londra quando almeno sei persone sono rimaste ferite dopo che un gruppo di persone ha spruzzato dell'acido contro di loro tra la folla intenta a fare compere, generando immediatamente panico. In pochi attimi infatti è subito scattato l'allarme per un possibile attacco terroristico, ma poco dopo è subito emersa la realtà: i responsabili erano ragazzini membri di una baby gang alle prese con una rissa con altri ragazzini. È quanto accaduto nella serata di sabato nello shopping centre di Stratford, nella zona est della capitale britannica,

Dopo aver esaminato i fatti, la polizia inglese ha assicurato che non si tratta di un atto legato al terrorismo, precisando che si è trattato della conseguenza di un'unica rissa fra due gruppi di ragazzi molto giovani, tutti maschi. Un 15enne è stato arrestato immediatamente sul posto dagli agenti tempestivamente intervenuti e ora dovrà rispendere del accuse di lesioni aggravate.

La polizia però ora è sulle tracce degli altri responsabili dello sconsiderato gesto che poteva provocare danni molti più ingenti oltre a generare panico in un momento di massima allerta per il rischio attentati. Altri casi analoghi si erano già verificati anche nei mesi precedenti e ora ci si interroga sul dilagare della violenza giovanile. Fortunatamente in questo caso nessuna delle persone colpite è in pericolo di vita e tutti avrebbero ferite guaribili.