GENOVA – Sulle spiagge della Liguria è invasione di molluschi Janthina, le cosiddette lumache di mare. L'Università di Genova ha lanciato un appello per studiare il fenomeno, chiedendo a cittadini e turisti di inviare foto e notizie sugli spiaggiamenti al dipartimento del corso di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura dell'ateneo del capoluogo ligure.

"In questi giorni stanno spiaggiando in tutta la Liguria banchi molto densi del gasteropode Janthina, un curioso mollusco che si nutre di Velella velella, le piccole meduse chiamate ‘velelle' o ‘barchette di San Pietro' – spiegano su Facebook gli esperti del dipartimento di Scienze e Tecnologie per Ambiente e Natura – . Janthina vive sul pelo dell'acqua grazie a una zattera di bolle di muco sotto cui depone capsule di uova rosa. Se ne avete la possibilità fateci avere le vostre segnalazioni con luogo e data" e se possibile "scattate 5 foto nelle zone più dense dello spiaggiamento e per i più intraprendenti tracciate 5 quadrati 50 per 50 centimetri in queste zone e contate tutte le Janthine presenti in ciascun quadrato".