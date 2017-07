Se qualcuno pensava che la grossa presenza di agenti di polizia in un logo pubblico, seppur fuori servizio, potesse fare da deterrente per i ladri dovrà ricredersi. Incurante della presenza di poliziotti che trascorrevano la giornata insieme ai familiari, infatti, qualche malvivente si è presentato addirittura in uno dei lidi riservati alle forze dell'ordine e ai loro famigliari svaligiando borse e zaini lasciati sotto gli ombrelloni. È quanto accaduto nelle scorse ore nel Salento e in particolare nello stabilimento balneare della polizia penitenziaria a Torre Chianca, una delle marine di Lecce.

L'episodio domenica pomeriggio intorno alle 17 quando un gruppo di bagnanti al ritorno sotto l'ombrellone ha trovato la sgradita sorpresa. Zainetti borse e altre sacche lasciate sul posto per fare il bagno erano state prese di mira dai ladri che hanno portato via portafogli e telefoni cellulari. Inutili i successivi tentativi di identificare i ladri o il ladro. Sul posto è accorsa infine anche una volante i cui agenti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti per ricostruire l'accaduto. I poliziotti hanno deciso anche di acquisire le immagini delle videocamere di alcuni lidi della zona per cercare di tracciare un identikit del ladro.