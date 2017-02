Un cagnolino gettato dal finestrino di una vettura in corsa è stato salvato dagli agenti della Polstrada di Padova sull'autostrada A4. Sono stati alcuni automobilisti in transito ad accorgersi che, da una Bmw con targa straniera, ferma nell'area di servizio ‘Limenella’, il povero animale era stato lanciato fuori dall’abitacolo. L’auto, sembra di colore rosso-arancione e con targa romena, si sarebbe poi allontanata a forte velocità in direzione di Venezia. I primi a soccorrere la bestia sono stati alcuni passanti che, scesi dal proprio veicolo e dopo avere scavalcato il guard-rail, hanno recuperato il cane, molto spaventato ma fortunatamente illeso, finito nel campo adiacente.

Nel frattempo la sala operativa della Polizia Stradale ha diramato la ricerca alle altre forze di Polizia. Gli autori del gesto rischiano una denuncia penale per abbandono di animali (arresto fino ad 1 anno e ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e maltrattamento di animali (carcere da 3 a 18 mesi e multa da 5.000 a 30.000 euro). Il piccolo animale è stato affidato dal personale della polizia stradale alle cure del servizio veterinario dell’Ulss 6 di Padova. Se l' è cavata solo con qualche graffio.