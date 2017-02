Per chi oggi ha tra i venti e i quarant'anni nel nostro Paese, cioè per chi è cresciuto e sta crescendo sul ciglio del disastro, c'è qualcosa di insopportabile nella ormai già famigerata lettera che il Gruppo di Firenze dei 600 docenti universitari ha inviato alle autorità italiane per puntare l'indice sulle mediocri competenze grammaticali degli studenti. Una scoperta dell'acqua calda così ovvia, figlia di ragioni che arrivano da molto lontano, che pare già assurdo il solo fatto che una simile denuncia arrivi oggi, quando è evidente a tutti che la battaglia è stata persa molto tempo fa. Come ha scritto ieri Annamaria Testa su Internazionale, riportando le dichiarazioni di Gianni Peresson, responsabile dell’ufficio studi di Aie (Associazione Italiana Editori) per commentare gli ultimi dati sulla lettura nel 2016

La grande battaglia per la lettura in Italia è stata persa tra gli anni ottanta e i novanta, quando si è rinunciato a contrastare l’espansione televisiva creando un sistema di pubblica lettura in molte regioni.

Ma cosa importerebbe il clamoroso ritardo con cui arriva questa denuncia se ci fosse, nel sopracitato appello, una visione in grado di orientare i governi a operare scelte future sensate nel settore dell'istruzione e della formazione? E invece niente. C'è poi di insopportabile, nella comunicazione inviata dal Gruppo di Firenze, il fatto che gli estensori di questo documento siano, fondamentalmente, un gruppo di uomini e donne che hanno passato al calduccio quasi o tutta la loro esistenza di illustri docenti, da sempre al centro di quel sistema accademico di stampo medievale così diffuso nel nostro Paese, zeppo di baronati, nepotismi, valvassori e satrapi di ogni genere che ha inciso non poco sul disastro attuale del sistema Italia.

Altro aspetto francamente intollerabile, andando a sbirciare nel retropensiero che anima la lettera, è il classismo insito al richiamo dal vago sapore poliziesco, oltre alla decisa riproposizione di una pedagogia stantia, in nome di una formazione che sia, innanzitutto, selettiva. Altro che Don Milani! C'è, leggendo con attenzione l'appello, un'ansia di repressione nei confronti di quest'incresciosa situazione della grammatica tra la plebaglia studentesca e, più in generale, nei confronti dei giovani, come non si vedeva da tempo. Non uno straccio di analisi delle ragioni che ci hanno condotto nel baratro, non uno straccio di autocritica sulle condizioni dell'università oggi (dove gli studenti non scrivono più e in cui, al massimo, sono tenuti ad apporre segni grafici sui quiz e questionari) o un mea culpa rispetto all'appoggio indiscriminato fornito ai governi che hanno massacrato la scuola pubblica, che hanno fatto della cultura un colabrodo istituzionale in cui distribuire prebende, che hanno tagliato i fondi alle biblioteche, che hanno assistito inermi mentre le librerie chiudevano in nome del libero mercato, che non hanno alzato un dito mentre il settore editoriale andava allo sfascio, che hanno parlato di meritocrazia senza praticarla, che hanno affossato i giovani in ogni modo possibile in Italia…

Infine, un'ultima annotazione che spero possa esser colta al di là dell'aspetto meramente estetico: la lettera dei 600 prof è stata pubblicata su un blog di rara bruttezza, un luogo dell'internet dal template scialbo e con un'impaginazione degna dei primi scarabocchi alla scuola dell'infanzia. A dimostrazione ulteriore che questi signori non hanno capito nulla del mondo che li circonda e che loro vorrebbero emendare.