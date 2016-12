Tragedia a Conversano, in provincia di Bari, dove una bambina di 11 anni è morta a causa dell'incendio sviluppatosi nelle vicinanze della sua cameretta mentre stava dormendo. La giovane è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Monopoli in condizioni disperate, ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita: il decesso è stato causato dall'avvelenamento da monossido di carbonio. La bimba viveva con i suoi genitori e i fratelli maggiorenni in un'abitazione all'interno del castello Marchione di Conversano, contrada Putignano.

L'incendio è divampato all'alba, quando il padre della ragazzina, di origini bulgare, era già a lavoro nell'azienda agricola che l'aveva assunto. Per soccorrerla sono arrivati i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme, a tal punto che è stato rimandato al pomeriggio il sopralluogo dei carabinieri di Monopoli. Saranno loro a dover indagare per individuare la dinamica del terribile episodio. La bimba è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e accompagnata in ospedale, dove nonostante le cure è morta poco dopo l'arrivo.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la giovane si sarebbe addormentata ieri sera lasciando la tv accesa tutta la notte: l'elettrodomestico si sarebbe surriscaldato, causando un principio di incendio al mobile porta televisore. Ad accorgersi della tragedia stamattina sono stati alcuni familiari della ragazzina, che hanno subito chiamato i soccorritori. L'11enne è stata trasportata d'urgenza con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Monopoli, dove però è morta poco dopo il ricovero. A causa delle esalazioni sono rimasti intossicati in modo lieve dal fumo anche la mamma e i due fratelli più grandi della ragazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano.