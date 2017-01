Una crisi coniugale e una separazione imminente, è questa la motivazione dietro al terribile gesto di autolesionismo messo in atto nelle scorse ore da un uomo friulano di 57 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine. Il 57enne, residente a Moggio Udinese, infatti questa mattina ha cercato di togliersi la vita mentre era nella sua abitazione del piccolo comune friulano bevendo dell'acido da una bottiglietta che teneva in casa. Dopo aver ingerito la sostanza insieme ad altri prodotti tossici come del combustibile per attrezzi agricoli, l'uomo si è accasciato a terra in preda a spasmi e tremendi dolori alla pancia e alla bocca facendo scattare l'allarme nelle persone nelle vicinanze che hanno sentito le urla.

Proprio il tempestivo allarme gli ha salvato la vita. Dopo una chiamata di emergenza al 118, sul posto infatti è accorsa immediatamente un'ambulanza e il personale medico che ha provveduto subito a trasportare d'urgenza il 57enne nell'ospedale del capoluogo. L'uomo è stato stabilizzato e ricoverato con prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.