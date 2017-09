Un teenager americano avrebbe ucciso la madre 51enne perché non gli permetteva di tenere in casa un cucciolo. Andrew Willson, 19enne, deve rispondere dell’accusa di omicidio e possesso di armi da fuoco dopo che ha ucciso la genitrice, Lisa Marie Willson, mentre dormiva nel suo letto a Wheatfield Township, nello Stato del Michigan, come riporta il Lansing State Journal.

Le autorità dicono che il ragazzo ha chiamato 911 intorno alle 7 di venerdì scorso per denunciare la scoperta del cadavere della madre assassinata scoperto dopo essere tornato a casa. Quando sono arrivati in casa gli agenti hanno notato subito il corpo della donna in una pozza di sangue all’interno della camera da letto, gli agenti hanno subito sospettato del figlio e hanno iniziato a fargli delle domande: la donna era stata colpita una sua volta nella parte posteriore della testa. Lo sceriffo della Contea di Ingham, Charles Buckland, ha stabilito che nessuno, oltre a lei e a suo figlio, era entrato in casa la notte dell'uccisione.

Il 19enne ha confessato tutto poco dopo, ammettendo le sue colpe e spiegando il motivo per cui lo aveva fatto: giovedì sera aveva portato un cagnolino nell’abitazione del padre (i genitori sono separati) e pretendeva di farlo dormire in casa. La madre si era opposta. Lui le ha sparato con una .22 Magnum detenuta dalla stessa donna e rinchiusa a chiave in un armadietto, quindi ha provato a liberarsi dell’arma, che è stata successivamente ritrovata dalla polizia.