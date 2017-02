77 anni, in quanto a longevità non sono nulla di così clamoroso (basti pensare che la donna più vecchia del mondo ha 117 anni: è la piemontese Emma Morano): ma quando si è affetti da sindrome di down come nel caso dell’inglese Kenny Cridge, il settantasettesimo compleanno diventa un traguardo davvero significativo, al punto da meritarsi l’ingresso nel Guinnes dei primati; Kenny è nato infatti il 15 febbraio del 1939 nel Somerset e all’epoca i medici erano convinti che non riuscisse ad arrivare oltre i 12 anni di vita. Anche la sua venuta al mondo fu abbastanza particolare: un parto gemellare, ma mentre la sorella Dorothy sembrò subito in salute, i medici pensarono che per Kenny non ci fossero speranze.

Eppure l’anziano è l’unico fra i suoi fratelli e sorelle ad essere ancora vivo. Fino agli anni Novanta ha vissuto in casa con la madre, poi alla morte della genitrice si è trasferito in casa del nipote Kevin Griffiths. Per poi andare a vivere in una casa di cura, dove trascorre il suo tempo coltivando i suoi hobbies – suona l’armonica e gli piace mangiare i dolci – leggendo e conversando con medici, infermieri e altri pazienti. “E’ sempre così felice, sembra avere un sorriso per tutti” dice Ann Nicholson, direttrice del centro per anziani Wisteria House. “Di persone come Kenny ce ne sono una su un milione e siamo così fortunati ad averlo nella nostra vita” aggiunge la donna. La nipote Marie Shotton ha detto durante una precedente intervista: “Ora le persone con la sindrome di Down sono trattate allo stesso modo degli altri e rispettate, ma mai nonna ha detto che prima non era così. Lei ha combattuto molte battaglie per suo figlio, ha veramente dedicato la sua vita a Kenny”.

L’uomo più anziano del mondo con la sindrome di Down è stato Bert Holbrook dal Minnesota negli Stati Uniti, che aveva 83 anni quando morì nel 2012. La donna più longeva affetta da trisomia 21 è invece Dollie Grissom, 74enne, dell’Oklahoma. Fino agli anni Quaranta l'aspettativa di vita media per le persone con la sua stesa condizione era di soli 12 anni.