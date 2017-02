Dalla Cina arriva la storia di un uomo con una particolare passione: quella per le bambole gonfiabili. Bambole a dimensione umana che però – ci tiene a precisare l’uomo – per lui non rappresentano dei giocattoli sessuali: racconta infatti di trattarle come fossero delle sue figlie, vestendole, e portandole in giro insieme a lui. La storia di quest’uomo, chiamato Li Chen, è stata riportata dal tabloid britannico Daily Mail. Il cinese, che ha cinquantotto anni, avrebbe comprato la sua prima bambola gonfiabile nel 2014. Lo avrebbe fatto per sentirsi meno solo. L’uomo infatti ha divorziato da sua moglie nel 2004 e da allora ha cresciuto da solo suo figlio, che ha recentemente compiuto diciotto anni. Qual è stato il regalo di suo padre per il compleanno? Anche per lui è arrivata una bambola del sesso in silicone che secondo Li il figlio può usare per soddisfare le sue esigenze sessuali.

Finora per le sue bambole avrebbe speso circa 100.000 yuan – Ora, a quanto pare, in famiglia ce ne sono ben sette e per loro il cinquantottenne avrebbe speso finora circa 100.000 yuan. Ogni bambola del sesso costa circa 10.000 yuan e ogni abito può costare fino a 3000 yuan. Li le porta in giro insieme a suo figlio e spende parecchi soldi anche per poterle fotografare. In Cina le bambole gonfiabili stanno avendo un certo successo: sarebbero infatti sempre di più gli uomini che le acquistano oltre che per usarle come giocattoli sessuali anche per riempire la loro vita di ogni giorno.