Kjell Inge Rokke è un miliardario norvegese che dopo aver sfruttato per anni la natura ha deciso di prendere a cuore la questione ambientale. Vuole sdebitarsi con l’ambiente e vuole farlo con una enorme nave, la più grande al mondo mai realizzata prima, che pulirà il mare. Con un patrimonio di quasi due miliardi di dollari, Kjell Inge Rokke è considerato uno degli uomini più ricchi della Norvegia: 58enne ex pescatore, è un imprenditore che si è fatto da solo e che negli anni è diventato l’azionista di maggioranza della holding Aker ASA, che a sua volta controlla la compagnia petrolifera Aker BP e i fornitori dell’industria petrolifera Aker Solutions e Kvaerner. “Voglio restituire alla società la maggior parte di ciò che ho guadagnato”, ha commentato Rokke in una intervista concessa qualche tempo fa al quotidiano scandinavo Aftenposten, spiegando che “questa barca è parte del mio impegno”.

La nave sarà varata nel 2020 – La sua nave sarà lunga 182 metri e ospiterà 30 persone più altre 60 fra tecnici e ricercatori. Permetterà non solo studiare il mare e gli effetti del cambiamento climatico, ma avrà anche la funzione di rimuovere tonnellate di plastica dell’oceano. “The Rev” sarà realizzata da Vard, controllata dell'italiana Fincantieri, e il varo è previsto nel 2020. Il valore del gigante dei mari non è stato specificato ma di parla di una commessa iniziale da 100 milioni di dollari per assemblare il mezzo che è stato progettato insieme al Wwf. Nina Jensen, responsabile norvegese dell'associazione ambientalista, anche se lontana dalle posizioni di Rokke su trivellazioni ed esplorazioni petrolifere, ha detto di essere entusiasta per il nuovo progetto. “Non c'è mai stato un impegno simile prima d'ora – ha detto Jensen – il sogno è quello di trovare un modo per risolvere le grandi sfide del mare, come l'inquinamento dovuto dalla plastica”.