Una banconota con il volto di Jane Austen, la scrittrice inglese di cui in questi giorni ricorrono i 200 anni dalla morte, è stata presentata a Winchester, nell'Inghilterra del Sud. La nuova banconota dedicata all'autrice di "Orgoglio e pregiudizio" "Ragione e sentimento" ed "Emma" sarà del valore di 10 pounds. Dopo la regina d'Inghilterra, la Austen è la terza donna ad ottenere questo onore. Su quella da cinque sterline, infatti, è riprodotto il volto di Elizabeth Fry, nota filantropa britannica. Il volto sulla banconota ritraente la Austen corrisponde al dipinto commissionato nel 1870 dal nipote della scrittrice.

Addio a Darwin.

La scelta da parte della Banca nazionale inglese di stampare una banconota con l'immagine dell'autrice di "Mansfield Park" è dovuta largamente alla campagna in corso in questi mesi in Inghilterra che chiede una maggiore presenza femminile su monete e banconote. E così a farne le spese è il povero Charles Darwin, soppiantato dai portafogli degli inglesi dalla scrittrice di Steventon, nello Hampshire, e morta a Winchester il 18 luglio del 1817.

La citazione contestata.

In superficie, oltre al rilievo tattile in breil per consentire il riconoscimento da parte dei ciechi, è presente una citazione da "Orgoglio e pregiudizio": "I declare after all there is no enjoyment like reading!" ("Mi sento di dire che in fondo non c'è nessuno svago come la lettura!"). Purtroppo, però, la scelta di questa citazione, volta a sensibilizzare il valore della lettura, ha scatenato qualche polemica, nata dopo un'attenta lettura di "Orgoglio e pregiudizio".

Pare, infatti che la frase sia pronunciata nel romanzo della Austen senza alcuna sincerità dalla sgradevole Caroline Bingley. Eppure, il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, difende la scelta di quel testo, considerato adeguato alla natura di Jane Austen in quanto donna e scrittrice.