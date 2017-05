Si chiama Georgia Bond, è una ragazza inglese di 19 anni di Liverpool e ha un migliore amico: Jack Bowman. Qualche giorno fa tuttavia ha fatto una scoperta che le ha cambiato la vita. Jack, infatti, non è solo la persona a lei più cara, ma anche suo fratello, o quanto meno fratellastro. Il ragazzo e la ragazza, infatti, sono stati concepiti dalle loro madri con fecondazione medicalmente assistita grazie allo sperma dello stesso uomo, un donatore.

Stando a quanto riferisce Metro ad insospettire Georgia era stata tutta una serie di bizzarre coincidenze, tali però da spingerla a fare richiesta per conoscere chi fosse il suo padre biologico. Stessa cosa aveva fatto Jack. La risposta alla fine è stata sorprendente, come ha raccontato la stessa Georgia in un post sul suo profilo Facebook: “Dopo essere stati migliori amici per la parte più bella della mia vita, abbiamo spesso scherzato sull’ipotesi di essere figli dello stesso donatore di sperma ed essere fratelli. Qualche settimana fa abbiamo scoperto di poter richiedere informazioni sul nostro padre biologico. Jack le ha ricevute per primo: il suo donatore aveva concepito due figli. Jack aveva quindi una sorella nata nel 1998. E allora sono stata io a chiedere informazioni. Dopo settimane passate davanti alla cassetta della posta, eccitati e spaventati allo stesso tempo, oggi abbiamo scoperto che abbiamo come padre biologico lo stesso donatore di sperma. Quindi siamo sul serio fratello e sorella. Sono la persona più felice del mondo al momento. Se anche voi siete nella stessa situazione richiedete le informazioni: è la cosa migliore che io abbia fatto. I miracoli accadono”.