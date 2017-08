Ha cercato un lavoro in lungo e in largo e in tutti i modi possibili inviando oltre ottocento curriculum per oltre due anni senza ottenere però alcun risultato. Un insuccesso che è diventato frustrante per lei soprattutto perché alla base dei rifiuti non c'è la crisi economica delle imprese e la mancanza di posti di lavoro disponibili, ma il fatto che ogni volta viene ritenuta troppo in carne per lavorare bene. È la storia di Federica Lucchesi, una venticinquenne livornese che ha deciso di raccontare le sue vicissitudini al quotidiano locale Il Tirreno.

Per lei l'eccesso di peso sta diventando quasi un incubo. Spesso infatti non viene nemmeno ammessa al colloquio o a una prova per dimostrare che il lavoro lo sa fare: scartata solo con un'occhiata per l'aspetto fisico. È quello che è accaduto ad esempio nel lavoro da cameriera, il suo settore, in un ristorante di uno stabilimento balneare dove la titolare le ha detto: "Non vai bene, non credo che saresti abbastanza veloce tra i tavoli". Non è andata meglio nei rari casi dove è stata ammessa ad una prova concreta visto che il contratto le è stato poi negato, sempre per via del peso usato spesso come una scusa. "Sono passata da un lavoro all’altro senza soste, ma pur di fare qualcosa non mi sono mai fermata" ha spiegato la ragazza che si arrangia con lavoretti ma è in disperata ricerca di un lavoro che lei dia un sostentamento concreto.