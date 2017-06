Sono stati i politraumi subiti nell’investimento ad uccidere Aldo Ubaudi, il bimbo di 6 anni, travolto da una auto durante una gara di rally a Coassolo. La conferma è arrivata dai risultati dell’autopsia, eseguita all’ospedale di Cuorgnè. L'esame autoptico – considerato un atto dovuto – rientrava nell'inchiesta che la procura di Ivrea ha avviato per fare luce sulle cause e le eventuali responsabilità di quanto accaduto sabato mattina al Rally Città Di Torino. La stessa magistratura ha poi annunciato il nullaosta per i funerali del bambino che si terranno sabato, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Nicolao, a Coassolo, dove Aldo viveva con la sua famiglia.

La stessa procura di Ivrea ha fatto sapere che sono nove gli indagati per la morte del bimbo. Si tratta dei genitori del piccolo, del pilota e co-pilota e di cinque organizzatori della manifestazione. Secondo i primi accertamenti della procura di Ivrea, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, la famiglia che stava assistendo alla gara si sarebbe trovata in un’area non autorizzata.

Aldo stava seguendo la corsa insieme ai genitori, rimasti a loro volta feriti, quando è stato investito dalla vettura uscita di strada. Illeso il fratellino della vittima, che ha tre anni. Secondo i primi accertamenti il pilota, Cristian Milano, avrebbe avuto un malore. Aldo è deceduto poco dopo nonostante i soccorsi subito accorsi. Il navigatore, Luca Pieri, ha anche provato a tirare il freno a mano per impedire la tragedia. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. "Gli avevo indicato la svolta a destra, ma lui non rispondeva. Si è chinato sul volante e mi sono accorto che stava frenando" ha detto Pieri.