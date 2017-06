Sette persone sono morte in India dopo che una cabina di una funivia nello Stato di Jammu & Kashmir è precipitata al suolo rotolando per centinaia di metri. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Il tragico incidente è stato provocato dai forti venti che hanno sradicato un albero di pino, che a sua volta ha colpito la corda della funivia. Abbiamo recuperato sette corpi. Quattro di essi sono turisti e tre sono guide locali", ha detto il direttore maggiore della polizia (SSP) Baramulla Mir Imtiyaz a The Indian Express. Tra le vittime c’è un’intera famiglia di quattro persone – una coppia e le loro due figlie – che stavano facendo un giro sulla funivia – tra Gulmarg e Kongdori – al momento dell'incidente. I quattro sono stati identificati come Jayant Andraskar, sua mogli, Manisha Andraskar, e le loro due figlie Anagha Andraskar e Jahnavi Andraskar.

L'incidente è avvenuto nella località turistica di Gulmarg e il sistema di emergenza, attivatosi immediatamente, ha bloccato altre 15 cabine che erano in viaggio e circa 150 persone sono state salvate dopo alcune ore dai soccorritori. Il governo dello Stato di Jammu & Kashmir ha annunciato un compenso di Rs 5 lakh per ogni vittima (all’incirca 10mila euro). "Anche se crediamo che si sia trattato di una calamità naturale, ordineremo un'inchiesta formale sulle circostanze che hanno portato ad essa", ha detto il portavoce del governo locale Naeem Akhtar. Poco dopo l'incidente, la polizia e l'amministrazione civile assistiti da volontari locali hanno lanciato un'operazione di salvataggio. "Molti locali, specialmente operatori di veicoli terrestri hanno aiutato la polizia nella missione di salvataggio", ha dichiarato Imtiyaz, aggiungendo: "Saranno tutti ricompensati dal dipartimento di polizia".