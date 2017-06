in foto: una donna ad una manifestazione di protesta contro gli stupri (Ramesh Lalwani)

L’ha trovata una passante mentre giaceva in stato di semi-incoscienza sulle strade di Greater Noida, una delle numerose città site alla periferia di Nuova Delhi, capitale indiana. Per quanto la donna, una 35 enne di cui non è stato rivelato il nome, non abbia ancora sporto ufficialmente denuncia, secondo la polizia di Haryana, che sta investigando sul caso, si tratterebbe dell’ennesima vittima di una lista oramai chilometrica di stupri.

Rapita e violentata per 8 ore.

Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dalle autorità di polizia locali, la donna sarebbe stata condotta contro la sua volontà all’interno di un’auto da un numero imprecisato di persone, forse tre uomini, mentre si trovava nella città di Gurgaon, anche questa alla periferia della capitale, tra le 8 e le 8 e 30 di lunedì sera, ossia tra le 16 e 30 e le 17 italiane. Gli uomini si sarebbero quindi alternati sia alla guida dell’auto che nei panni di carnefici della donna, di cui avrebbero abusato per ben 8 ore di seguito, stando a quanto riportato da alcuni periodici indiani.

I responsabili della violenza l’avrebbero poi abbandonata lungo una strada di Greater Noida, a circa 70 chilometri dal luogo da cui la donna era stata prelevata. Dopo il ritrovamento, la vittima è stata portata in ospedale dalla polizia, che attende l’esito degli esami medici cui dovrà essere sottoposta per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La polizia ha anche dichiarato di aver sequestrato i filmati di alcune telecamere a circuito chiuso per individuare l’auto e risalire agli stupratori. La donna risiedeva nella città di Bharatpur, oltre 170 chilometri a sud di Gurgaon, dove si era recata per fare visita ad un parente.

Un problema endemico e nazionale.

Molti dei casi di stupro che scuotono le cronache nazionali avvengono nella regione dell’Uttar Pradesh, lo Stato confederato più popoloso dell’India, ma il livello di sicurezza contro i casi di stupro è oggetto di discussione a livello nazionale.

Secondo i dati forniti dall’Ufficio per la registrazione dei crimini nazionali, direttamente dipendente dal Ministero dell’Interno, nel 2015 sono stati riportati 34771 casi di violenze sessuali su donne di età compresa tra meno di sei anni e oltre 60 anni. Statisticamente, in India, Paese abitato da 1,3 miliardi di persone, viene violentata una donna ogni 15 minuti.