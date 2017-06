Se non c'è anche lei tra e vittime dell'incendio alla Grenfell Tower di Londra è solo grazie al suo "angelo custode". Clarita Ghavimi, 66 anni, deve la sua vita a Luca Branislav. È stato lui che, dopo aver bussato alla sua porta, l'ha caricata sulle spalle trascinandola giù per 11 piani mettendola in salvo. Ebbene, oggi i due si sono incontrati per la prima volta: il loro abbraccio descrive meglio di molte parole lo stato d'animo dei due.

Clarita quella notte si era svegliata all'1.30 mentre il fuoco stava cominciando a inghiottire il palazzo: aveva cercato di aprire la porta di casa per scappare per bene tre volte prima di essere respinta dalla nube di fumo che aveva avvolto i corridoi. Scoraggiata, si era rinchiusa in casa attendendo l'arrivo dei vigili del fuoco. Prima che le fiamme raggiungessero il suo appartamento, Luca ha bussato alla sua porta l'ha caricata caricata sulla schiena e l'ha trascinata giù per 11 piani.

Da quella notte Clarita non ha smesso di cercare Luca per ringraziarlo e abbracciarlo per averla tratta in salvo: dopo giorni di ricerche i due si sono incontrati davanti alle telecamere della Bbc, sciogliendosi in lacrime e abbracci rivivendo quei drammatici momenti. "Ho aperto la porta e mi hai afferrato. Non potevo fuggire" ha ricordato Clarita. "Non potevi respirare correttamente – ribatte Luca – Eri completamente sconvolta. Mi sono trovato lì nel momento giusto, in caso contrario chi può saperlo come sarebbe andata a finire".