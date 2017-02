Diciotto persone sono morte in un incendio divampato in un centro massaggi nella città di Taizhou, nella provincia orientale cinese di Zhejiang. Otto persone sono morte tra le fiamme, mentre altre 10 sono decedute in ospedale a causa delle ferite riportate. Molte altre sarebbero state ricoverate con ustioni. Le fiamme sono state spente nel giro di due ore dai vigili del fuoco di Tiantai County Fuoco inviati sul posto per contrastare l'incendio, indica l'agenzia Nuova Cina, aggiungendo che una persona è stata fermata.

Le immagini e le riprese sulla scena caricate sui social network, mostrano la struttura avvolta dalle fiamme e il fumo che fuoriesce dall'edificio, mentre alcune persone si lanciano dalle finestre più basse quando i pompieri stavano ancora cercando di domare le fiamme con gli idranti. Le cause dell'incendio sono ancora da definire. Secondo Channel News Asia, molto spesso le basilari misure di sicurezza sono ignorate in molte strutture del Paese, con le uscite d'emergenza inutilizzabili.