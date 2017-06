"Dire ‘non tutti i musulmani son terroristi' è come liberare 10 leoni in città e dire: ‘Tranquilli, solo 4 sbranano, gli altri sono innocui…'". E' il testo di un tweet pubblicato ieri pomeriggio dal Coisp, Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia, sindacato che anche in passato, e in più occasioni, non si era distinto per correttezza e rispetto rendendosi protagonista di esternazioni a dir poco discutibili.

Stavolta nel mirino del sindacato di polizia c'è addirittura un'intera religione, l'Islam. Il tweet è stato infatti scritto all'indomani dell'attentato di Londra, in cui hanno perso la vita sette persone, e prima di essere rimosso è stato ripubblicato da centinaia di persone. Non pochi, però, hanno risposto con ironia o indignazione: "Dire ‘non tutti i poliziotti sono fascisti' è come dire che ‘tranquilli, solo 4 sono fascisti, gli altri simpatizzano". Anche uomini in divisa hanno però replicato: "Da ex poliziotto a poliziotti: ma non provate vergogna intellettuale?", o ancora: "Quel sindacato, se così lo vogliamo chiamare, spesso e volentieri fa e dice cose inaccettabili". Dopo le polemiche i gestori del profilo twitter del Coisp hanno saggiamente deciso di rimuovere il post.

I post razzisti del Coisp e quelli di solidarietà con i poliziotti che uccisero Aldrovandi.

Non è la prima volta che il sindacato di polizia si rende protagonista di esternazioni razziste. Lo scorso anno, ad esempio, nel mirino del Coisp finirono i migranti: benne postata una foto di un naufragio con una freccia che indicava la posizione di un uomo apparentemente molto più in alto rispetto a quella degli altri profughi. In testa all’immagine tre opzioni: “I casi sono tre: o è alto 7 metri, o cammina sulle acque come Mosè, o ci stanno tirando per i fondelli”. Prima ancora sempre il Coisp aveva manifestato a Ferrara in solidarietà con i poliziotti condannati per l’omicidio Aldrovandi.