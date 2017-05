Queste immagini che arrivano dall’Argentina dimostrano l’amore incondizionato che può crearsi tra un uomo e il proprio cane. Sabato Jesus Hueche, 28 anni, stava potando un albero nel giardino di casa sua nella città di Bahia Blanca, quando è scivolato e ha battuto la testa sul marciapiede. L’uomo ha perso i sensi per diversi minuti. Il primo ricordo dopo essersi ripreso è quello del suo cane, Tony, letteralmente attaccato a lui, con le zampe sul suo petto.

Dopo l’infortunio, i vicini hanno dato l’allarme: quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente, Tony si è rifiutato di allontanarsi dal suo padrone e ha cominciato ad abbaiare e digrignare i denti contro i paramedici.

Alla fine, lo staff sanitario è in qualche modo riuscito a convincere il cane sul fatto che fosse lì per aiutare il suo padrone, e così ha prestato il primo soccorso a Jesus. A scattare le immagini diventate poi virali in Argentina e in tutto il resto del mondo è stato lo stesso equipaggio dell’ambulanza: Jesus è immobile a terra, Tony è sopra di lui e, dopo che è stato medicato, prova persino a salire sul mezzo di soccorso che lo porterà in ospedale. Fortunatamente il 28enne non ha subito gravi lesioni e si rimetterà entro qualche settimana.

Parlando ai media locali dopo l'incidente, l’uomo ha ammesso che Tony è "come un figlio per me" fin da quando lo ha trovato abbandonato per strada e l’ha preso con sé. "Siamo sempre insieme, non c’è un posto dove vado e non porto anche lui. Viene anche a dormire nel mio stesso letto, finché la mia ragazza non lo porta fuori! E’ semplicemente un membro della nostra famiglia" spiega Jesus.