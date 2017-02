Leslie Ray Charping, di Galveston County, in Texas, è morto di cancro all'età di settantacinque anni lo scorso 30 gennaio. Il saluto della sua famiglia, però, non è stato quello che ci si aspetterebbe in una situazione simile: i parenti, infatti, hanno pubblicato un necrologio al vetriolo, nel quale hanno descritto il "male" commessio da Leslie mentre era in vita. Il messaggio ha fatto immediatamente il giro dei media americani dopo essere stato postato sul sito del Carnes Funeral Home di Galveston.

"Leslie lascia su questa terra due figli che adesso si sentono sollevati e un innumerevole stuolo di vittime, tra cui un'ex moglie, parenti, amici, vicini di casa, medici, infermieri e perfetti sconosciuti che hanno avuto la sfortuna di imbattersi in lui. La sua morte è arrivata circa ventinove anni dopo il previsto e ha vissuto molto più a lungo di quanto meritasse. In giovane età, Leslie è diventato rapidamente un esempio di cattivo genitore al quale si aggiungeva la sua malattia mentale e l'attitudine al bere, alla droga, alle donne e in generale al suo essere offensivo", si legge nel necrologio.

La famiglia ha poi elencato – in maniera sarcastica – i passatempi del defunto: "Oltre ad abusare dei membri della sua famiglia e accelerare i viaggi verso il cielo dei suoi animali domestici, aveva una passione per la pesca in cui era meno bravo che nei due punti precedenti. Leslie era sorprendentemente intelligente, ma non aveva alcun tipo di ambizione. Riusciva solo a essere avventato, dilapidando i risparmi della sua famiglia e cercando modi per diventare ricco rapidamente". Il messaggio si chiude quindi così: "La vita di Leslie non ha avuto alcuno scopo, non ha contribuito alla società e alla comunità".